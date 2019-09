Milletvekili Çakır'dan, Müftü Işıldar'a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, bir süre önce göreve gelen Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Burada konuşan Milletvekili Çakır, Müftü Işıldar'ın çok önemli bir görevde bulunduğunu dile getirerek, "Gerçekten gençlerimizin geleceği noktasında da hocalarımızın vereceği bilgiler, İl Müftülüğümüzün değerlerimizi gençlerimize anlatması adına çok çok önemlidir. Ülkemizin her zaman geçmişten üslenmiş olduğu birçok sorumluluğu var. Bizler geçmişimizi, geleceğimizi ve değerlimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksak bu kadar olaylar içerisinden sağlam bir şekilde ekonomik olarak büyüyen güçlü bir Türkiye oluşturacaksak bunu hep birlikte gençlerimiz ile bilinçli bir şekilde eğitim ve öğretimimizde inşallah yapacağız" ifadelerine yer verdi.



Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ise yaklaşık 4 ay önce göreve geldiğini belirterek, "Malatya Türkiye ortalamamıza baktığımız zaman manevi değerler açısından, milli değerler açısından ülkemizin ortalamasından yüksek orantıya sahiptir" dedi.



İnsan ve gençlik merkezli hizmetleri çok önemsediklerini dile getiren Işıldar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu açıdan Malatya'mızın her yerinde temas edemediğimiz, dokunamadığımız insanımız kalmasın arzu ediyoruz. Bu vesile ile kredi yurtlar kurumundaki, üniversitedeki gençlik faaliyetlerimiz yıl içerisinde devam edecek. Her sabah namazında buluşacağız. Çünkü şu bir gerçek ki bizim ülkemizde ne zaman manevi birliğimiz tehdit altına girmişse bilin ki hemen milli birliğimiz de tehdit altına girmiştir. Böyle bir risk varsa akabinde mutlaka manevi beraberliğimiz paranın yazı ve tura tarafı gibi bu 15 Temmuz darbe gününü de değerlendirirsek önce manevi değerlerimize sonrada milli güvenliğimize saldırı şeklinde geldi. Şuan ki planlamalar kurgular hep bunların sonuçları. Ama biz uyanık olursak biz fert olarak, toplum olarak, kurum olarak yaptıklarımız ile biz imtihan oluyoruz. Hepimiz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Dolayısıyla burada inşallah bu toplumun her kesimine din hizmetini çok çok önemsiyoruz. Bunu yapmak içinde bütün arkadaşlarımıza bunun önemini ben anlatmaya çalışıyorum."



Müftülük ziyaretinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret eden Milletvekili Çakır, burada vatandaşlarla da sohbet etti. - MALATYA