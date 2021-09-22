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Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu

22.09.2021 14:48
Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesini ziyaret ederek, bölgede gerçekleşen yatırımlar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirip, talepleri dinlediler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesini ziyaret ederek, bölgede gerçekleşen yatırımlar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirip, talepleri dinlediler.

Şahnahan Mahallesi sakinlerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sunup, bölgede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler paylaştılar. Gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan Şahnahan Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek, "Belediye Başkanlığı döneminden beri birlikte çalıştığımız, dürüst ve değerli bir insan olan Milletvekilimiz Ahmet Çakır'a, bölgemizde devam eden yol hizmetleri ve diğer yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin tüm bölgelerde olduğu gibi Şahnahan'da güzel ve kalıcı yatırımlarda bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şahnahan mahallemizde gerçekleşen yatırımların yanı sıra bundan sonra ki hizmetler üzerine muhtarımız ve değerli hemşerilerimizle birlikte verimli bir toplantı yaptık. Şahnahan, eski Belde Belediyesi olmasının yanı sıra verimli tarım arazilerine sahip olması ve sanayi bölgelerine de yakınlığı nedeniyle hızla gelişen mahallelerimiz arasında yer almaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu bölgedeki gelişimi ön plana alıp iletilen talepleri belirli bir program dahilinde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerek muhtarımız gerekse de mahalle sakinlerimizle sürekli iletişim halinde olup, bölgemizin planlı bir şekilde gelişmesi için çalışıyoruz. Ekiplerimiz tüm yaşam alanlarımızda olduğu gibi Şahnahan'da da yapılması gerekenleri tespit edip, gerekli incelemelerin ardından vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve sağlıklı alanlarda hayatını sürdürmesi için canla başla çalışıyor. Seçim döneminde alt ve üst yapı yatırımların dışında gençlere halı saha sözümüz vardı, bu vaatlerin büyük bir kısmını yerine getirdik, kalan çalışmaları da en kısa sürede gidereceğiz. Bölgemize değer katacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla Şahnahan'lı büyüklerimizin ve kardeşlerimizin her zaman emrindeyiz. Vatandaşlarımız emin olsunlar; biz ne söz verdiysek yerine getiririz. Burada hizmete sunduğumuz Yeşilkonak Hizmet Binamızda her yaştan vatandaşımıza yönelik sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, Malatya'yı karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Gösterilen misafirperverlik ve ilginden dolayı Şahnahan mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Çakır, "Bizler sürekli hemşehrilerimizle birlikteyiz, mahalle ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında mahallelerimizde ki gelişimi yerinde görmek bizi mutlu ediyor. Malatya'ya yakışan, güzel ve nitelikli hizmetleri hemşerilerimizle buluşturan tüm Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyemizde bölgemizin gelişmesi ve büyümesi adına çok büyük gayret gösteriyor. İlçemizin her bölgesinde yaşam kalitesinin artmasına vesile olan çalışmalar devam ediyor, bunu yakından görüyoruz. Tarım arazilerine sahip olmasıyla birlikte sanayi bölgelerine yakın olan Şahnahan mahallemizin planlı ve sağlıklı bir gelişimi içinde bizler elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri dikkate alınarak bu çalışmalar planlıyor ve hayata geçiyor. Kuzey çevre yolunun buradan geçiyor olması da bu mahallemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu
Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu
Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Çakır ile Başkan Çınar, Şahnahan sakinleriyle buluştu - Son Dakika


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