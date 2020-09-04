Milletvekili Çakır ile Özcan, lisanslı depoda incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nda incelemede bulundu

Malatya Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çakır ve Başkan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Kuru Kayısı Lisanslı Deposu alanında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Çakır, deponun kısa sürede hayata geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Deponun Malatya için önemli olduğunu aktaran Çakır, "Dünya kuru kayısı başkenti olan Malatyamızda üreticiden başlayıp kalitenin yükseltilmesi ve çeşitlilikle birlikte muhafazası, saklanma koşulları, üreticinin belirli bir standartta ürününü pazara sunması açısından çok önemli bir tesisi kazandırmış olduk. Ürün ne kadar çok olursa olsun saklama koşullarının yeterli altyapıya kavuşması hiçbir zaman değer kaybetmeyeceğinin göstergelerinden bir tanesidir." ifadesini kullandı.

Ramazan Özcan da depoya gelen kayısıların analiz edilerek de korunacağını ifade ederek, "Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'nın bu yatırımlara çok hızlı kavuşması gerekiyordu. Gerekli girişimler sonucunda kayısıya gereken değer verilerek hak ettiği yere gelmeye başladı. Bu sayede hem üreticilerimiz, hem de Malatyamız kayısıdan ekonomik anlamda 500 milyon dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla yürüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.