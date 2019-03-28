Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çakır Sanayicilerle Buluştu

Milletvekili Çakır Sanayicilerle Buluştu

23 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çakır Sanayicilerle Buluştu, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Poyraz, "MÜSİAD' a 3 yıl başkanlık yapmış kıymetli Milletvekilimiz Ahmet Çakır' a ziyarette bulunmaktayız. Şu an Ak Parti Milletvekili olan büyüğümüz MÜSİAD' a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Malatya'ya daha uzun seneler hizmet etmesini temenni ediyoruz. Bizleri kabullerinden dolayı, şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Çakır ise, "Biz MÜSİAD' dan çok şey öğrendik. MÜSAD' ın üreticiler İçin, sanayiciler için, iş adamlarımız için iyi bir okul olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk hisseden, toplumun farklı sorunlarıyla da dertlerine çözüm üretebilen gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var, MÜSİAD' ın yetiştirdiği çok önemli sanayiciler ve İş adamlarımız var. Malatya'mız da dahil Doğu Anadolu Bölgesinde İş adamlarımıza destek olan, yol gösteren, onları fuarlarla yurt dışı gezileriyle eğiten, öğreten bir yapısı var MÜSAD' ın. MÜSİAD sektör bazlı çalışmalarıyla ekonominin bel kemiğidir. MÜSİAD' ın Malatya da güç veren bir üye profiline sahip olması gerçekten bizleri çok sevindiriyor" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

AK Parti, Ahmet Çakır, Malatya, Milletvekili, Güncel
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