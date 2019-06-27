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Milletvekili Çakırözer'den 'Çifteler Cezaevini Kapatmayın' çağrısı

1 saat önce

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den, Çifteler ilçesindeki kadın açık cezaevinin kapatılması kararından vazgeçilmesini istediğini açıkladı.

Milletvekili Çakırözer'den 'Çifteler Cezaevini Kapatmayın' çağrısı, System.String[]
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den, Çifteler ilçesindeki kadın açık cezaevinin kapatılması kararından vazgeçilmesini istediğini açıkladı.

Eskişehir Çifteler Kadın Açık Cezaevi'nin kapatılacağına ilişkin duyumların alınması üzerine cezaevinin kapatılmaması çağrısını yapan CHP'li Çakırözer, karara imza atılmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. Çakırözer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevinin kapatılması kararından geri dönülmesini talep etti. Çakırözer; cezaevinin 56 personeli, 200 tutuklu ve hükümlüsü ve onları ziyarete gelen aileleri ile Çifteler esnafına yılda milyonlarca lira kaynak aktardığını belirtti. Cezaevinin kapatılmasının başta Çifteler esnafının, ilçe halkının ve genelde Eskişehir'in ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Çakırözer, ilçe esnafının cezaevine gıda, temizlik, ilaç, kırtasiye gibi malzemeler sağladığını, cezaevine ulaşım hizmetinin de ilçe halkı tarafından sağlandığını anımsattı.

Cezaevinin kapatılması ile birlikte zaten darboğazda olan ilçenin işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağını belirten Çakırözer, "İlçe halkı daha önce de cezaevinin kapatılmaması için imza topladı. İlçe halkı bu cezaevinin kapatılmasını istemiyor. Karara gerekçe olarak gösterilen sorunlar her ne ise cezaevi kapatılmadan da çözülebilir. Çifteler Cezaevini kapatmayın, Çifteler'i cezalandırmayın. Hem Çifteler, hem de Eskişehir zarar görmesin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
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