Milletvekili Çalık, Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi ilçesi Eski Malatya Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

Çalık, yazılı açıklamasında, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen deprem ve mart ayından itibaren yaşanan pandemi süreci sonrasında kentte esnafa Halkbank tarafından yaklaşık 420 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Öznur Çalık, sosyal koruma kalkanı kapsamında sunulan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret, sosyal yardımlar ve devam eden işsizlik maaşı kapsamında şu ana kadar Türkiye geneli 35 milyar, Malatya geneli ise 270 milyon lirayı aşkın bir destek verildiğini, 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının da 31 Ekim'e kadar devam edeceğini ifade etti.

Malatya'da 1500 tarım-köy projesinden yer teslimi yapılan 146'sında yapıma başlandığını belirten Çalık, "Orduzu Mahallemizin Gelinciktepe bölgesine 3 etap halinde 1553 konut yapılacak. Konutlardan birinci etap olan 678'i önümüzdeki ayın sonunda tamamlanacak. İkinci etap olan 553 konutun yapımı devam ediyor. Üçüncü etaba ise yakında başlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çalık, Beydağı Mahallesi'nde yürütülecek kentsel dönüşüm ve diğer bazı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.