Milletvekili Çalık Hastaneyi Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, Malatya Şehit Mehmet Kılınç
Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
ve partili yöneticilerle, Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi ile inşaatı büyük oranda tamamlanmakta olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.
İnşaatı büyük oranda tamamlanmak üzere olan 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni de gezen Çalık, "Hastanemizi, firma yetkililerinin bize söylediği tarihe göre Mart 2019 sonu itibariyle hizmete başlatmış olacağız. Geçen yıl Aralık
ayında temeli atıldı ve çok hızlı bir şekilde 14 katlı binanın kaba inşaatı bitmiş durumda. Normal şatlarda Ağustos 2019'da hizmete girecekti. Yüklenici firma hastaneyi Mart 2019 sonu itibariyle teslim edilecek." ifadelerini kullandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin aynı kampüste bulunması dolayısıyla bir şehir hastanesi kompleksiyle Malatyalılara sağlık hizmeti verileceğini aktaran Çalık, yine 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi
inşaat ihalesinin de yapılacağını kaydetti.