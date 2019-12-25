Milletvekili Çalık, mezun olduğu okulda kendisine mektup yazan öğrenci ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Çalık, mezun olduğu okulda kendisine mektup yazan öğrenci ile buluştu - Son Dakika

Milletvekili Çalık, mezun olduğu okulda kendisine mektup yazan öğrenci ile buluştu

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Barbaros İlkokulunda okuma yazmaya yeni başlayan ve kendisine mektup yazan Rananur Özdoğan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çalık, mezun olduğu okulda kendisine mektup yazan öğrenci ile buluştu, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Barbaros İlkokulunda okuma yazmaya yeni başlayan ve kendisine mektup yazan Rananur Özdoğan'ı ziyaret etti.

Kendisinin de mezun olduğu Barbaros İlkokuluna gelen Çalık, kendisine mektup yazan Rananur Özdoğan ile buluştu.

Çalık, buradaki konuşmasında, 1978'li yıllarda ilkokuldan mezun olduğunu belirterek, "Daha sonra sırasıyla Atatürk Ortaokulu ve Turan Emeksiz Lisesine devam ettim. Çocuklar, sizin üniversite okumanız lazım. Cumhurbaşkanımız, hepinizin gözlerinden öpüyor, hepinize selam söylüyor." diye konuştu.

Çalık, daha sonra Özdağan'ın kendisine yazdığı mektubu okudu.

Rananur Özdoğan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Barbaros İlkokulu birinci sınıf öğrencisiyim. Okuma yazmayı yeni öğreniyorum. Sevincimi sizinle paylaşmak istedim. Ayrıca yeni yılınızı da tebrik ediyor, ellerinizden öpüyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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