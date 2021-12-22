Milletvekili Çalık muhtar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü, Kapıkaya, Bulutlu ve Pelitli mahallelerini ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Kapıkaya Mahallesi'ni ziyaret eden Çalık, Bulutlu Mahallesi'ndeki temaslarında ise 28 deprem konutunun inşa edildiğini, ahırlı olan evlerin de yapıldığını bildirdi.

Kura çekimi sonrası evlerine kavuşan vatandaşları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çalık, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarla tek tek ilgilendiklerini ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlattı.

Kovid-19 salgını sürecinde özellikle son 1,5 yılda Türkiye'nin güçlü bankacılık sektörü, zengin enerji kaynakları, güçlü lojistik altyapısı, artan turizm gelirleri, sürdürülebilir ve gelişen sanayi üretimi ve ihracatta eriştiği tarihi başarılarla dünyanın yaşadığı küresel ekonomik sorunlardan en az etkilenen ülkelerden biri olmayı başardığını kaydeden Çalık, "Buna rağmen Türkiye üzerinden oyun oynamak isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz, Cumhur İttifakı'sız bir Türkiye tasavvur edenler avuçlarını yalayacaklar. Herkes burada, Recep Tayyip Erdoğan ile dün beraberdik, bugün beraberiz, yarın da beraber olacağız. 2023 seçimlerini de aslanlar gibi alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu ekonomik savaşın üstesinden de hep birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalık, Türkiye ekonomisinin, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulamaya konulan üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye'nin ekonomi modelinde kazanan taraf Türkiye ve Türkiye ekonomisi olacaktır. Bu model ihracat eksenli bir kalkınma ve dikey büyümeyi getiriyor. Ana politikası ihracat teşvikleri, Ar-Ge'ye destek, çevre dostu yeni yatırımlara destektir. Bu ekonomik modelin açıklanmasıyla birlikte döviz kurunda düşüş yaşandı, Türk liramız değer kazandı. Maalesef muhalefetin gelecek vizyonu sınırlı olduğundan Türkiye'nin uluslararası sistemde büyük güç olma çabasını, Türk lirasının değer kazanmasını, büyümesini zerre kadar önemsediği yok."

Milletvekili Çalık, Üzümlü ve Pelitli mahallelerinde de muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve istekleri dinledi.