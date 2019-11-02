Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çalık, OSB'de iş adamlarıyla toplantı yaptı
Son Dakika Güncel Milletvekili Çalık, OSB'de iş adamlarıyla toplantı yaptı

Milletvekili Çalık, OSB'de iş adamlarıyla toplantı yaptı

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, organize sanayi bölgesindeki iş adamlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, OSB'de iş adamlarıyla toplantı yaptı, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, organize sanayi bölgesindeki iş adamlarıyla bir araya geldi.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öznur Çalık, beraberinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile 1.ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Malatya sanayisini ayağa kaldırmak istediklerini ifade etti.

Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek istediklerini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Hareketindeki bu zaferin en önemli etkenlerinden bir tanesi ekonomi de ki güçlü duruşumuzdur. Eğer ekonomi de güçlü durmamış olsaydık, Türkiye'yi bir Suriye yapmak istiyorlardı. Organize Sanayi Bölgesindeki kamulaştırmayla ilgili hem Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza taleplerimizi ilettik. Şimdi en önemli birinci sorunumuz olarak görünen 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi ve yeni kuracağımız organize sanayideki arıtma tesisi konusunu çözmek üzere girişimlerimizi tamamlamak üzereyiz."

Çalık, kentte üretim yeri olan şirketlerin İstanbul'daki merkezlerini kente getirmek istediklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz 340 milyon dolar ihracatın yaklaşık 260 milyon doları kuru kayısı ihracatını oluşturuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısıyı alması yönünde taleplerimiz de inşallah cevap bulacak ve 2023 hedeflerini 1 milyar dolar olarak koyuyoruz. Özellikle şirket merkezlerinin İstanbul'da olduğu yatırımcılarımıza bu konuda Malatya merkezi haline getirmelerini arzu ediyoruz. Burada büyük firmalarımız var. İstanbul merkezli firmalarımızın da Malatya'nın hem vergi gelirlerini artırmaları açısından hem ihracat rakamlarını artırması açısından İstanbul'daki merkezlerini buraya çekmelerini arzu edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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