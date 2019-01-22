Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çalık'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Milletvekili Çalık'tan Şehit Ailesine Ziyaret

12 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2008 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde şehit olan Kurmay Yarbay Miktat Şamdancı'nın ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Çalık'tan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2008 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde şehit olan Kurmay Yarbay Miktat Şamdancı'nın ailesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, 2008 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit olan Kurmay Yarbay Miktat Şamdancı'nın ailesini ziyaret ederek, şehidin oğlu Tahsin Behiç'in karne sevincine ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, şehit ailelerini sık sık ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Tahsin Behiç evladımızın karne heyecanına ortak olarak, mutluluğunu paylaştık. Evladımız oldukça başarılı, kendisini tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcu. Hükümet olarak terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:53 Kaynak: AA

Kemah, Erzincan, Milletvekili, Güncel
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