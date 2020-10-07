Milletvekili Çalık: "Yeni yatırımlar artarak devam edecek" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere verilen cazibe merkezlerine yönelik devlet teşviklerinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını, böylece yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya dahil bölgedeki illerin ekonomisi için büyük önem arz eden cazibe merkezleri programı desteklerinden yararlanma süresinin 2021 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını belirterek, programın bölgede istihdamın arttırılması ve göçün azaltılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Çalık, bu illerde verilen teşviklerle yatırımların daha cazip hale getirildiğini, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan kararda, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatlarının değerlendirileceğini aktararak, "Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek. Kararla yeni yatırımlar artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, cazibe merkezleri programı kapsamındaki desteklerin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti.