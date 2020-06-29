Milletvekili Çalık, Ziraat Odaları Koordinasyon toplantısına katıldı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon toplantısına katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, kentin tarımını konuşmak amacıyla toplantıya katıldığını belirtti.

Malatya'nın tarım şehri olduğunu aktaran Çalık, "Biz, 2023 hedeflerimizi açıklarken, 'sağlık başkenti Malatya', 'turizm başkenti Malatya', 'üniversiteler şehri Malatya' dedik. Ekonomimize omurga oluşturacak en önemli cümlemiz 'tarım şehri Malatyamız' olsun istiyoruz. Tarımın bir ayağı ziraat bir ayağı hayvancılık, bu noktada hem tarım hem de hayvancılık alanında çok ciddi desteklerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Malatya omurgası kayısı için de çalışmalar yaptıklarını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"TARSİM bizim için çok önemli bir adımdı. TARSİM ile don ve afetten zarar gören vatandaşlarımızın geçmişte hiçbir hükümet döneminde, yağmur-dolu yağsa, çamur olsa Malatya kayısı üreticisinin zararını karşılamazdı. Bizler afetten zarar gören çiftçilerimize TARSİM öncesi 92 milyon, sonrasında da TARSİM rakamları ile çok ciddi desteklerimizi verdik. Çiçek dönemini sigorta kapsamına aldık. Dünyanın hiçbir yerinde yokken sadece Türkiye'de var. Malatya'da özellikle çiçek dönemindeki donun bize vermiş olduğu zararları karşılamak amacıyla sigorta kapsamına aldık."