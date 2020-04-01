Milletvekili Canbey'den Susurluk'a yeni hastane müjdesi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Susurluk ilçesinde inşa edilecek yeni devlet hastanesinin ihalesinin 4 Mayıs'ta yapılacağını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canbey, yazılı açıklamasında, Balıkesir'e sağlık yatırımlarının bir yenisini eklediklerini belirtti.

Hastanenin 50 yatak kapasitesine sahip olacağını bildiren Canbey, "Hastanemiz, yer tesliminden itibaren 700 gün sonra tamamlanmış olacak. İlçemize ve Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.