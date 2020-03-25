Milletvekili Canbey'den tarım ve hayvancılığa destek müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, tarımsal kalkınmayı desteklemek için hazırlanan tebliğde Balıkesir'in de yer almasının, ilin tarımsal potansiyelinin güçlenmesi bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, TC Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kapsamlı hazırlanan tebliğe göre, tarım, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, balıkçılık, arıcılık ve seracılık gibi alanlarda kredi ve yatırım imkanlarından yararlanacak iller arasına Balıkesir de yer aldı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Canbey, şunları kaydetti:

"Tebliğ tarım sektörümüz için hayati önem taşıyor. Kredi ve yatırım açısından değerlendirildiğinde düşük faizli yatırım kredileri ile sektöre ciddi anlamda can suyu verilmiş olacak. Balıkesir, tarım ve hayvancılık açısından öncü şehirlerden biri. Türkiye'de kredi ve yatırım açısından desteklenecek iller arasına Balıkesir'in de alınması şehrimiz için önemli bir olaydır. İnşallah, önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini de sektör olarak alacağız. Bu destekler, şehrimizin gelişmesine büyük katkı sunacak. Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık alanlarında Balıkesir'e çok şey kazandıracağını düşündüğümüz tebliğ için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."