Milletvekili Canbey'den yatırımcılara davet - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in sanayi yatırımlarına ilişkin mevcut durumunu ve avantajlarını anlattı.

Canbey, yatırım arayışında olan firmaları Balıkesir'e davet etti.

Balıkesir'de sanayinin güçlenen bir sektör olduğunu belirten Canbey, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi merkezlerinin hemen yanında hızla gelişen kentin lojistik anlamda sunduğu avantajlara dikkati çekti. Canbey, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin, 125 fabrika ve yaklaşık 15 bin çalışan ile üretimin, istihdamın en önemli merkezi haline geldiğini ifade ederek, kentin 2017 yılında en fazla yatırımcı çeken il unvanı aldığını söyledi. Güçlü ve kurumsal firmaların da Balıkesir'e yatırım yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Canbey, bu firmaların bugün hem Balıkesir'in hem Türkiye'nin üretimine katkı sunduğunu, istihdam anlamında büyük değer ürettiğini dile getirdi.

Canbey, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların modern teknolojiyi kullanarak daha yüksek katma değerli üretim yapmalarını sağlayan, bu sayede bölgedeki istihdamı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda örnek bir kuruluş olma yolunda hızla büyümektedir. Ulaşım avantajları, güçlü yönetimi, dinamik yapısı ve yüksek hizmet kalitesi ile birlikte Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, hem kentimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı vermeye hazır bir şekilde yatırımcısını beklemektedir. Balıkesir OSB'nin inşallah 2023'te 40 bin kişinin istihdamına vesile olmasını bekliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu noktada yatırım arayışında olan firmaları Balıkesir'e davet ediyorum." - BALIKESİR