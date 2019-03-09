Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin Desteği ile Bursa'yı İleriye Taşıyacağız"

Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin Desteği ile Bursa'yı İleriye Taşıyacağız"

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, hükümetin desteği ile Bursa'yı daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Milletvekili Çavuşoğlu:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, hükümetin desteği ile Bursa'yı daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Osmangazi Medyanı projesinin tanıtımında konuşan Milletvekili Hakan Çavuoşoğlu, Bursa için hem merkezi idarenin, hem de mahalli idarelerin daha vizyonel ve paradigmayı değiştirecek şehirleşme planlarıyla vatandaşın karşısına çıktıklarını söyledi. Çavuşoğlu, " Osmangazi Belediyesi'nin özellikle bir çöküntü alanı olarak Bursa'nın tam merkezinde olan bölgede mülkiyet meselelerini çözmek için büyük mücadele verdi. Yapılaşma sürecinde de istişare içerisinde Bursa'ya en yakışan projeye imza atıyor. Gönül rahatlığı ile her vatandaşın 'Helal olsun' diyebileceği bir projedir. Çalışanlarından mimarına, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Osmangazi ve Yıldırım'da özellikle yeni bir meydan, yol, kamu alanı ve park yapmaya kalktığımızda önce yıkıp sonradan yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da elbet artı bir külfet oluşturuyor. Her şeyden önemlisi toplumsal barışı da, orada yaşayanların da ikna edilerek çözülmesi gerekiyor. Bu bakımdan gerçekleştirilen meydan projemizin Bursa'ya hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

"Hükümetin desteği ile Bursa'yı ileriye taşıyacağız"

Bursa için hem merkezi idarenin hem de mahalli idarelerin daha vizyonel ve paradigmayı değiştirecek şehirleşme planlarıyla vatandaşın karşısına çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, "Belediye başkan adaylarımız bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Bursa'yı yeşile, turizme, ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merkezi idarenin bize katkı koyacağını bildirmiş olması bizim cesaretimizin ana kaynağıdır. Bu projelerin birlikte paylaşılması ve herkese ulaşması noktasında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa Büyükşehir ve ilçelerimizle güzel hizmetler için yine vatandaşımızın karşısında olacağız" diye konuştu.

Tanıtım toplantısına çok sayıda basın mensubunun yanı sıra eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ile Emine Yavuz Gözgeç'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu da katıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:14 Kaynak: İHA

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