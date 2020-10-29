Milletvekili Çelebi: "97 yıl önce Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "97 yıl önce Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır"

29.10.2020 12:57
Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılına binaen bir mesaj yayınlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

'Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü gururla kutluyoruz'

Cumhuriyet Bayramı'nın, yedi düvele karşı koyup istikbal mücadelesi sürdürerek elde edilen bağımsızlığın simgesi olduğunu kaydeden Çelebi, "29 Ekim 1923 tarihi; bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkansızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olan destansı bir zaferle ayrılan bir milletin, egemenliğine olan en derin tutkusunun ifadesidir. Milletimiz, 97 yıl önce, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla topyekun bir mücadele vermiştir. Bu haklı mücadele ile elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. 97 yıllık yolculuk esnasında Cumhuriyetin kazanımları ile güçlenerek geleceğe emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, özgür düşünceye dayalı güçlü demokrasisiyle çağdaş dünyanın saygın bir üyesi olmayı başarmıştır" dedi.

Milletvekili Çelebi, 29 Ekim 1923 tarihinin, hürriyetinden asla taviz vermeyen asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ispatı, milletimize pranga vurulamayacağının kanıtı olduğunu kaydetti. Çelebi, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızın ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde her geçen gün gücüne güç katması, ecdadımızın üstün gayret ve fedakarlıklarıyla kurdukları Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması en büyük hedefimizdir. 97 yıl önce İstiklal Harbi'mizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Bu eşsiz ruh, sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan toprağında hiçbir operasyona asla müsaade etmeyecektir. Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, aziz milletimizin ve tüm Ağrılı hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - AĞRI

Milletvekili Çelebi: 97 yıl önce Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Çelebi: '97 yıl önce Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır' - Son Dakika

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