Milletvekili Çelebi: "AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı"

30.11.2020 15:32
Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Komisyonda kabul edildiğini söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Komisyonda kabul edildiğini söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye ekonomisi, 2021 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir. 18 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerimizin hazırladığı bu bütçe, tüm Türkiye'nin bütçesidir. AK Parti, bütçelerimizi faiz bütçesi olmaktan çıkardı, yüzde 100 halkın bütçesi haline dönüştürmüştür." dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 38 gün boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilen 2021 yılı bütçe kanun teklifine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ana omurgası güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar olan Cumhurbaşkanı sistemiyle siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığını kaydeden Çelebi, Türkiye'nin bu sisteme geçerek ciddi anlamda bir hantallıktan kurtulup, daha hızlı ve seri karar alabilecek pozisyona kavuştuğunu kaydetti.

Bunun en iyi uygulamasının pandemi döneminde hızlı karar alma süreci ile çok net görüldüğünü vurgulayan Milletvekili Çelebi, bu süreci Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha iyi yönettiğini söyledi. Milletvekili Çelebi, şöyle konuştu:

"Dünyanın seyrini değiştiren korona salgını sonrasında oluşan büyük sağlık depreminde, birçok Avrupa ülkesinde hastaların hastanelere alınmadığını, hasta seçimlerinin yapıldığını, sosyal güvencesi olmayanların bu tür tedavilerden yararlanmadığı ve maliyetlerin hastalara yüklendiğini hepimiz gördük. Ancak Türkiye'de, sosyal devlet anlayışıyla, yurtiçi ve yurtdışından getirdiğimiz tüm hasta vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanmalarını sağladık. Ekonomik destek paketleri ve sosyal yardımlarla vatandaşlarımıza 513 milyar TL destek verdik. Yine ülkelerin maske korsanlığı yaptığı bu dönemde, biz 152 ülkeye yardım elini uzatmanın haklı gururunu yaşadık ve yaşıyoruz. Üstelik bu dönemde, güçlü sağlık alt yapımızı daha da güçlendirerek, sadece bu yıl hizmete sunulan 17 hastanemiz ile 2 bin 400'ü yoğun bakımlarda olmak üzere 10 binin üzerinde ilave yatak kapasitesi ekledik, sağlık ordumuzu güçlendirdik."

"Türkiye artık hem bölgesel hem küresel bir güçtür"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirdiğini kaydeden AK Parti Milletvekili Çelebi, "Türkiye artık emir alan, içine kapanık bir ülke değildir. Türkiye artık hem bölgesel hem de küresel güçtür. Yakın coğrafyamızda Türkiye'nin onayı ve oluru olmadan hiçbir girişimin gerçekleşme şansının olmadığı da herkesçe anlaşıldı" dedi.

"Başka Türkiye, başka al bayrak yok"

Türkiye ekonomisinin, 2021 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerinin hazırladığı hükümetlerimizin hazırladığı bu bütçe aynı zamanda yaşlısı, genci, kadını, erkeği, kentlisi, köylüsü, yani hepimizin, tüm Türkiye'nin bütçesidir. AK Parti, bütçelerimizi faiz bütçesi olmaktan çıkardı, yüzde 100 halkın bütçesi haline dönüştürmüştür. AK Parti Hükümetlerinin, 3 Kasım 2002 yılından bu yana ülkemize yaptığı yatırımları ve milletimize yaptığı hizmetler herkesin takdirine şayandır. Biz, herkesten yek vücut olabilmeyi bekliyoruz. Zira başka Türkiye, al bayrak yok." - AĞRI

Milletvekili Çelebi: AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı
Milletvekili Çelebi: AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı

Ekrem Çelebi, AK Parti, Türkiye, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi: 'AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı' - Son Dakika


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