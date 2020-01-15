Milletvekili Çelebi'den

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinin üniversite hastanesi statüsünde hizmet vereceğini bildirdi.



Milletvekili Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolünün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından onaylandığını aktardı.



Böylece devlet hastanesinin üniversite hastanesi statüsüne kavuştuğunu belirten Çelebi, protokolün hayırlı olmasını diledi.



Çelebi, katkılarından dolayı bakan Koca ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Devlet hastanemiz artık aynı zamanda üniversite hastanesi statüsüne kavuştu, ayrıca 2. basamak sağlık kuruluşundan 3. basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseldi. Yeni sistem ile AİÇÜ'de kadrolu olarak çalışacak olan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecek ve ameliyatlarını gerçekleştirecek. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman, doktor, doçent ve profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek."