Milletvekili Çelebi'den "Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsüne kavuştu" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi'den 'Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsüne kavuştu' açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Çelebi'den "Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsüne kavuştu" açıklaması

6 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinin üniversite hastanesi statüsünde hizmet vereceğini bildirdi.

Milletvekili Çelebi'den

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinin üniversite hastanesi statüsünde hizmet vereceğini bildirdi.


Milletvekili Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolünün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından onaylandığını aktardı.


Böylece devlet hastanesinin üniversite hastanesi statüsüne kavuştuğunu belirten Çelebi, protokolün hayırlı olmasını diledi.


Çelebi, katkılarından dolayı bakan Koca ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:


"Devlet hastanemiz artık aynı zamanda üniversite hastanesi statüsüne kavuştu, ayrıca 2. basamak sağlık kuruluşundan 3. basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseldi. Yeni sistem ile AİÇÜ'de kadrolu olarak çalışacak olan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecek ve ameliyatlarını gerçekleştirecek. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman, doktor, doçent ve profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek."

Devlet Hastanesi, Ekrem Çelebi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı
İmamoğlu'nun sözlerine kızıp profesör unvanını sildi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
21:26 Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika
21:24 FATİH'TE 5 KATLI ESKİ BİR BİNADAN DÜŞEN TAŞ PARÇASI TEHLİKE SAÇTI - Son Dakika
21:23 Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış - Son Dakika
21:23 İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
21:19 Kaçak avcılara 51 bin lira ceza - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Çelebi'den "Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsüne kavuştu" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]