Milletvekili Çelebi'den "Ağrı Ticaret Borsası" müjdesi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'ya ticaret borsası kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Ekrem Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, ticaret borsası kurulması konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşme yaptıklarını belirtti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'de "Türkiye-ABD Çalışma Yemeği" düzenlendiğini hatırlatan Çelebi, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alparslan ve oda yöneticileriyle programa davetli olarak katıldıklarını aktardı.

Ağrı heyeti olarak yemekte Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini ifade eden Çelebi, Hisarcıklıoğlu'na "Ağrı Ticaret Borsası Kuruluş Fizibilite Raporu" başlıklı bir rapor sunduklarını kaydetti.

Görüşmede, Ağrı'nın özellikle tarım ve hayvancılık konusunda il ve ülke ekonomisini ciddi katkılar sağladığına değinildiğini bildiren Çelebi, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yaptığımız görüşmede TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'dan Ağrı'ya Ticaret Borsası kazandırılması sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de hayvancılık yapan Ağrılı hemşehrilerimiz, mağduriyet yaşamadan ürettikleri ürünleri piyasada değerlendirebilecek."