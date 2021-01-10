Milletvekili Çelebi: "Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır"

10.01.2021 11:54
Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, gazetecilerin haber vermenin yanı sıra toplumsal bilincin oluşması, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Demokrasinin olmazsa olmazı olan, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesini ve haber alma hakkının korunmasını sağlayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

10 Ocak'ın, gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden çalışan gazeteciler için özel bir anlam taşıdığını belirten Milletvekili Ekrem Çelebi, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Gazetecilerin kamu adına hareket edip doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirerek şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunduğunu bildiren Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın mensuplarımız hepimizin gözü, kulağı durumundadır. Kamuoyunu aydınlatmak için 7/24 haber peşinde sorumluluk duygusu içinde koşarak zor şartlar altında görev yapan gazeteciler, bizleri gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir yandan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir görev ifa etmektedir. Basın mensuplarımızın bu görevlerini yaparken, milli konular başta olmak üzere tüm meselelere sağduyulu ve yapıcı şekilde yaklaşması, demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. Gelişen teknoloji ile yazılı ve görsel basının yanında internet gazeteciliği ve sosyal medyada habercilik adına yeni imkanları kullanan, ilimizin ve ülkemizin her yönden gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenen gazetecilerimiz, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde demokrasimize katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasinin işlerliği açısından kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesini ve haber alma hakkının korunmasını sağlayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum." - AĞRI

Milletvekili Çelebi: Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi: 'Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 11:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Çelebi: "Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmazlarıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei