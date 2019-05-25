Milletvekili Çelebi iftarını vatandaşlarla açtı
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türk Kızılayı iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla iftar açtı.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:42 Kaynak: AA
, Türk Kızılayı
iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla iftar açtı. Milletvekili Çelebi
, Türk Kızılayı Ağrı Şubesince Nadiriye Camisi taziye evinde verilen iftar programına katıldı.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Türk Kızılayı gönüllülerince karşılanan Çelebi, sıraya girip yemek aldıktan sonra vatandaşlarla oruç açtı.
Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çelebi, programdan dolayı Tatlı'ya teşekkür edip taziye evinden ayrıldı.
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