Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çelebi iftarını vatandaşlarla açtı

Milletvekili Çelebi iftarını vatandaşlarla açtı

8 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türk Kızılayı iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla iftar açtı.

Milletvekili Çelebi iftarını vatandaşlarla açtı, System.String[]
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türk Kızılayı iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla iftar açtı.
Milletvekili Çelebi, Türk Kızılayı Ağrı Şubesince Nadiriye Camisi taziye evinde verilen iftar programına katıldı.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Türk Kızılayı gönüllülerince karşılanan Çelebi, sıraya girip yemek aldıktan sonra vatandaşlarla oruç açtı.
Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çelebi, programdan dolayı Tatlı'ya teşekkür edip taziye evinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Ağrı, Ekrem Çelebi, Güncel
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