Milletvekili Çelebi, Irkçı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi, Irkçı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Milletvekili Çelebi, Irkçı Saldırıyı Kınadı

7 saat önce

Milletvekili Çelebi: "Bir hemşehrimizi de hayattan koparan ırkçı saldırılar Avrupa demokrasisini tehdit ediyor.

Milletvekili Çelebi, Irkçı Saldırıyı Kınadı, System.String[]

Milletvekili Çelebi: "Bir hemşehrimizi de hayattan koparan ırkçı saldırılar Avrupa demokrasisini tehdit ediyor." dedi.


AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ve Ağrı'lı Gökhan Gültekin'in de hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya ilişkin, "Bir Ağrı'lı kardeşimizi hayattan koparan bu alçak saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Ne yazık ki Avrupa'da son dönemde yayılan ırkçılık ve İslam düşmanlığı, hak ve hürriyetleri, demokrasiyi ve hoşgörüyü tehdit ediyor. Irkçılık bir insanlık suçudur. Umarım bu son olur. Alman adli makamlarının soruşturmayı şeffaf, adil ve yüreğimizdeki acıyı azaltacak bir şekilde sürdürmesini umuyoruz." İfadelerini kullandı.


Milletvekili Ekrem Çelebi, Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'ne bağlı Tahir Beldesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kederli aileyi yalnız bırakmayan Çelebi, annesi Hüsniye ve babası Behçet Gültekin'le yakından ilgilenip acılarına ortak oldu. Saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Milletvekili Çelebi, Hanau'da gerçekleştirilen saldırının Avrupa'da yükselen ırkçılığın ve İslam karşıtlığının ileri boyutlara geldiğini gösterdiğini söyledi. Gökhan Gültekin'i de hayattan koparan saldırıyı en sert biçimde kınadığını kaydeden Çelebi, "Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Gencecik bir evladımızı alçak bir saldırıda kaybettik. Ne yazık ki Avrupa'da son dönemde yayılan ırkçılık ve İslam düşmanlığı, hak ve hürriyetleri, demokrasiyi ve hoşgörüyü tehdit ediyor. Irkçılık bir insanlık suçudur. Umarım bu son olur. Alman makamlarının soruşturmayı şeffaf, adil ve yüreğimizdeki acıyı azaltacak bir şekilde sürdürmesini, bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz. Türk devleti, Almanya'daki vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü girişimi yapmakta ve yapmaya da devam edecektir. Hemşehrimizi de hayattan koparan bu alçak saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Kardeşimize ve saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

Ekrem Çelebi, Avrupa, Hanau, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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