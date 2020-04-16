Milletvekili Çelebi: "Meclis'te yasalaşan kanun, Korona virüse karşı nefes aldıracak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi: 'Meclis'te yasalaşan kanun, Korona virüse karşı nefes aldıracak' - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "Meclis'te yasalaşan kanun, Korona virüse karşı nefes aldıracak"

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Meclis'te yasalaşan Korona virüs salgınına yönelik ekonomik ve sosyal tedbirleri içeren kanun teklifiyle ilgili konuştu.

Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Meclis'te yasalaşan Korona virüs salgınına yönelik ekonomik ve sosyal tedbirleri içeren kanun teklifiyle ilgili konuştu.


Milletvekili Çelebi: "Teklif, öğrencilerden işçilere işverenden sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumun tüm kesime nefes aldıracak düzenlemeler içeriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah bu salgının da üstesinden geleceğiz" dedi.


Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, ardından TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda yasalaşan "Yeni Korona virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Tüm dünyayı saran Korona virüs salgınıyla ilgili Türkiye'nin diğer ülkelere göre çok iyi bir sınav verdiğini belirten Çelebi, vatandaşların mağdur olmaması için hükümetin birçok tedbir aldığını, Meclis'te yasalaşan kanun teklifinin de her kesime fayda sağlayacağını kaydederek şöyle konuştu:


"Teklifle ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık 1177 lira nakdi ücret desteği sağlanacak. Her türlü iş sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek. Yaşlı- engellilere yapılan yardımlarda gelir ölçütleri ve ağır engellilik şartı aranmayacak. Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenecek. Kısa çalışma ödeneği başvurularının uygunluk tespiti aranmadan sonuçlandırılması ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması ve yapılandırılması yoluna gidilecek. Bazı belgelere ilişkin süre uzatma, toplantıların ertelenmesi ve uzaktan çalışmaya imkan tanınacak. Seyahat acentalarının işletme belgelerinin devri gerçekleşecek. Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarılması ve kaçakçılıkla mücadelede el konulan tıbbi cihaz ve malzemelerin kamu kurumlarına tahsisi sağlanacak. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin yaptırım hükümleri getirilecek."


"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunu da aşacağız"


Özellikle çalışanlar ve işsiz kalanlara yönelik düzenlemenin önemli olduğunu vurgulayan Çelebi, en büyük önceliklerinin ise vatandaşların geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları devlet-millet ele ele vererek aşılacağını söyleyen Çelebi: "Bu zor günde Gazi Meclisimizde kabul edilen yasa, öğrencilerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza, işçilerimizden işverenlere, kooperatiflerden KOBİ'lere, esnaftan sanatkarlara kadar birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara, toplumumuzun tüm kesimlerine nefes aldıracak. Bir olmak, birlikte olmak için yan yana olmamıza gerek yok. Biz hep gönül gönüleyiz. Bu zorlu günleri de, her zorluğu birlikte nasıl aştıysak yine aşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah bu salgının da üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - AĞRI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekrem Çelebi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:19 Kaynak: İHA

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