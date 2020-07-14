Milletvekili Çelebi: "Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Milletvekili Ekrem Çelebi, "15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte; diriliş vaktidir, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Devletin bütün birimlerine sızan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin karanlık bir gece geçirdiğini belirten Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa dökülen Türk halkının teröristlere karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi. FETÖ'nün darbe girişiminin milletin iradesiyle zaferle sonuçlandığını kaydeden Çelebi, "Milli iradeyi yok sayan darbeci teröristlere karşı milletimiz, demokrasinin yanında durup vatanını ve devletini koruma erdemine erişmiş, sermayesi yalan, hile ve ihanet olan alçak FETÖ terör örgütüne karşı en büyük şamarı vurmuştur. Bundan sonra da milletimiz ve devletimiz sonsuza dek huzur ve onurlu şekilde yaşayacak, hiç kimse milletimizi hesaba katmadan tek bir adım atamayacaktır Aziz şehitlerimize ve emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizle birlikte yürümek, tarihe, insanlığa ve milletimize olan en büyük borcumuzdur" dedi.


"Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik"


Milletvekili Çelebi, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesinde millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz'un her daim Türk milletinin en parlak destanlarından biri olarak anılacağını sözlerine ekleyen Çelebi, şöyle devam etti: "15 Temmuz günü demokrasiye, vatanına, geleceğine ve devletine sahip çıkan aziz milletimiz, milli şuur ve milli ruhla beraber kendi kaderini tayin etmiş, biçilmek istenen rolleri, uluslararası emperyalizmin piyonlarını ve oyunlarını tek gecede tarihe gömmüştür. Vatanına, istikbaline, milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan milletimiz, 15 Temmuz'da büyüklüğünü yine göstermiş, tarihteki şanlı ecdadına yakışır bir millet olduğunu yedi düvele ilan etmiştir. 15 Temmuz bir takvim yaprağından öte; istiklal ve istikbal mücadelesi, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşu, diriliş vaktidir. 15 Temmuz darbeye darbe yapmaktır. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumu belirtiyor; Türk milletine karşı bu ülkenin, bu vatanın kendi silahlarıyla hainlikte sınır tanımayan ihanet şebekesinin yaptığı darbe girişiminde, göğsünü siper edip karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle; gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimizi şükranla yad ediyorum." - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Çelebi: 'Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik' - Son Dakika

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