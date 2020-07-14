Milletvekili Çelebi ve Belediye Başkanı Sayan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Çelebi mesajında, demokrasi ve vatan uğruna canını veren şehitlere rahmet dileyerek gazileri minnetle andı.

Mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin karanlık bir gece geçirdiğini ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin milletin iradesiyle zaferle sonuçlandığını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi yok sayan darbeci teröristlere karşı milletimiz, demokrasinin yanında durup vatanını ve devletini koruma erdemine erişmiş, sermayesi yalan, hile ve ihanet olan alçak FETÖ'ye karşı en büyük şamarı vurmuştur. Bundan sonra da milletimiz ve devletimiz sonsuza dek huzur ve onurlu şekilde yaşayacak, hiç kimse milletimizi hesaba katmadan tek bir adım atamayacaktır. Aziz şehitlerimize ve emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizle yürümek, tarihe, insanlığa ve milletimize olan en büyük borcumuzdur. 15 Temmuz günü demokrasiye, vatanına, geleceğine ve devletine sahip çıkan aziz milletimiz, milli şuur ve milli ruhla kendi kaderini tayin etmiş, biçilmek istenen rolleri, uluslararası emperyalizmin piyonlarını ve oyunlarını tek gecede tarihe gömmüştür."

Sayan ise mesajında, Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016'da milletle yaşadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direniş ile tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz'un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ'nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir."

Mesajında, hain darbe girişimini unutmayacaklarını aktaran Sayan, "15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı nasip etsin." açıklamasında bulundu.