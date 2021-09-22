Milletvekili Çelik kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Çelik kırsal mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Bandırma'ya bağlı Doğruca, Yeşil Çomlu, Kuş Cenneti ve Edincik mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Bandırma Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaret sırasında vatandaşlar, Çelik'e sıkıntılarını iletti. Milletvekili Çelik, "Bütün sıkıntılarınızı biliyoruz, sıkıntılarınızı tek tek tespit ediyoruz ve bu konuda çalışıyoruz" dedi. Milletvekili Adil Çelik ve AK Parti heyetine ziyaret ettikleri Yeşil Çomlu Mahallesi'nde kavun ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

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