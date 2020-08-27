Milletvekili Çelik ve Başkan Yılmaz'dan mahalle ziyareti - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Uzunalıç, Tahtaköprü, Maraşboğazı, Alahan, Üçgedik, Anayazı, Akhisar ve Alazi mahallelerini ziyaret eden Çelik ve Yılmaz, vatandaşlarla sohbet edip sorunları dinledi.

Ziyaretlere İŞKUR İl Müdürü Ziya Yüksel, belediye başkan yardımcıları ile AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Gülen de katıldı.