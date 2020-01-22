Milletvekili Cemal Taşar'ın Tatvan ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Cemal Taşar'ın Tatvan ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Cemal Taşar'ın Tatvan ziyareti

6 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Cemal Taşar'ın Tatvan ziyareti, System.String[]

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Taşar, ilçedeki yatırımlar ve yapılan çalışmaları değerendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi de ziyaret eden Taşar, ardından Gençlik Merkezine geçti.

Gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Taşar, merkez müdürü Burhanettin Avşar'dan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Taşar'a, AK Parti İlçe Baskanı Cemil Sayılgan eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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