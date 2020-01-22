Milletvekili Cemal Taşar'ın Tatvan ziyareti - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Taşar, ilçedeki yatırımlar ve yapılan çalışmaları değerendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi de ziyaret eden Taşar, ardından Gençlik Merkezine geçti.

Gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Taşar, merkez müdürü Burhanettin Avşar'dan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Taşar'a, AK Parti İlçe Baskanı Cemil Sayılgan eşlik etti.