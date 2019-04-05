Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Avukatların Gününü Kutladı

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Avukatların Gününü Kutladı

36 dakika önce

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Toplumda içerisinde avukatlarımızın da bulunduğu adalet sistemine duyulan güveni arttırmak, vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirmek etkin, hızlı ve adil bir yargıyla mümkündür" dedi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Avukatların Gününü Kutladı, System.String[]
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Toplumda içerisinde avukatlarımızın da bulunduğu adalet sistemine duyulan güveni arttırmak, vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirmek etkin, hızlı ve adil bir yargıyla mümkündür" dedi.

Avukatların gününü kutlayan Erenler, "Avukatlık müessesesi hukukun savunma kısmında yer alan, hukuk sisteminin ayrılmaz ögesidir. Avukatlar halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı, hukukun üstünlüğünün ve aynı zamanda hukuk devletinin savunucularıdır. Yasalarla güvence altına alınan hakları konusunda insanları bilgilendirmek ve hukuka aykırı bir durumla karşılaşan insanları savunmak, avukatlık mesleğinin önemini göstermektedir. Vicdanen haktan adaletten yana oluşları, adalet çizgisinde yürüttükleri görev ve üstlendikleri sorumluluk toplum tarafından takdirle karşılanmaktadır.

Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancıyla hak ve adaletin tecellisi için savunmanın hür temsilcisi olma bilinciyle çalışan, saygın, cesur ve onurlu hukukçularımızın varlığı, ülkemizin ve adalet mekanizmasının geleceği için en büyük güvencemizdir. Adaletin amacı, insanların temel hak ve hürriyetlerini korumaktır. Toplumda içerisinde avukatlarımızın da bulunduğu adalet sistemine duyulan güveni arttırmak, vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirmek etkin, hızlı ve adil bir yargıyla mümkündür. Bu düşüncelerle;Hukukun üstünlüğü, hak ve hakikatin tecellisi için mücadele ederken vicdanıyla da adaletten yana tavır sergileyen vatanına, milletine gönülden bağlı tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: İHA

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