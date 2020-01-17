Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi - Son Dakika

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi

15 dakika önce

Kütahya Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e sürpriz bir hediye verdi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi, System.String[]

Kütahya Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e sürpriz bir hediye verdi. Erenler'in ilk ve ortaokul diplomalarını arşivden çıkartıp çerçeveleten Zeybek, Milletvekili Erenler'e anılarını tazeletti.


Müdür Zeybek'e teşekkür eden Erenler, "Mezunu olduğum Kütahya Lisesi'nde karne günü heyecanını yaşadık. Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna gelen yavrularımıza, eğitim camiamıza. İyi tatiller. Bakanımız Ziya Selçuk'un da önemle belirttiği gibi değerli öğrencilerimizi tabiata ve hayata dokunmaya davet ediyorum. Şahsıma da ilkokul ve ortaokul diplomalarımı hazırlayıp takdim eden ve bu sürprizle o güzel günleri yad etmeme vesile olan Okul Müdürümüz Veysel Zeybek ile idareci ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir ömür boyu boyu öğrencilik ve bilginin uçsuz bucaksız dünyasını keşfetme heyecanımızı hiç kaybetmememiz temennisiyle iyi tatiller" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ceyda Çetin Erenler, Milletvekili, Kütahya, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'te ilk kez bütün vekiller Hayvan Hakları Raporu'nda birleşti
Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]