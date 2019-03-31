Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Oyunu Kullandı

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Oyunu Kullandı

58 dakika önce

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.

Erenler, eşi Cafer Erenler, babası Nuri Çetin ve çocuklarıyla oy verme işlemini, saat 10.30'da Servi Mahallesi'ndeki Fuat Paşa Ortaokulu'nda 1036 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Erenler, "Rabbim, milletimizle birlikte tek yürek olarak yürüdüğümüz bu kutlu yolda, istikbalimiz, istikrarımız ve gelecek nesillerimiz İçin AK Partimize yeni bir zafer nasip eylesin. 2019 Yerel Seçimlerimizin Türkiyemiz, gönül coğrafyamız ve Kütahyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

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