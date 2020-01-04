Milletvekili Ceylan'dan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Milletvekili Ceylan'dan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Ceylan'dan Başkan Ataç'a ziyaret

7 saat önce

Eskişehir'in Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile bir araya geldi.

Milletvekili Ceylan'dan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir'in Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ı ağırladı. Ziyarette Başkan Ataç ve Milletvekili Ceylan ülke gündemine ilişkin sohbet etti. Eskişehir'in, Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, "Başkanımız Ahmet Ataç'a güler yüzü, samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Eskişehir bizim yüz akımız ve her yerde gurur duyuyoruz. CHP'nin iktidar yolunu inşallah başarılı yerel yönetimlerimiz açacak ve bunun da başında Eskişehirli belediyelerimiz geliyor. Eskişehir'de öğrencilik yapmış ve halen de Güllük Mahallesi'nde evi olan bir vatandaş olarak Tepebaşı'nı çok seviyorum" dedi.


Konuğunu ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Ataç ise "Sayın Özgür Ceylan aynı zamanda bölgemizde evi olan, zaman zaman bizleri ziyaret eden değerli bir milletvekilimiz. Öte yandan Tepebaşı'nın en değerli kardeş kentlerinden biri olan Çanakkale, ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Tepebaşı Belediyesi olarak biz de tarihimizin yazıldığı o kutsal topraklara 120 bin vatandaşımızı götürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Eskişehirliler orada Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen ulusal mücadeleyi, şehit kanı ile sulanan toprakları tanıma fırsatı buluyor. Tepebaşı'nda, Çanakkale'yi görmeyen insanımız kalmayacak. Milletvekilimize ziyareti için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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