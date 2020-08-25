Milletvekili Ceylan'dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye - Son Dakika

Milletvekili Ceylan'dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan Merve Kara'nın bu isteğini yerine getirdi.

Milletvekili Ceylan'dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan Merve Kara'nın bu isteğini yerine getirdi.

Milletvekili Ceylan, 26 yaşındaki Merve Kara'yı Gülabibey mahallesinde bulunan evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalyesini kendi elleri ile teslim etti.

Daha önce Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'dan tekerlik sandalye talebinden bulunduğunu belirten Merve Kara, talebine karşılık veren Ceylan'a teşekkür etti.

Tekerlik sandalyesi olmadığı için evde hapis kaldığı günler olduğunu belirten Kara, "Beni bu dertten kurtaran milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a çok teşekkür ederim. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'da, nerede bir mağdur olsa onun yanında yer almak bizlerin görevidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kendisine ulaşan Çorumlulara yardım etme gayreti içerisinde olduğunu kaydeden milletvekili Ceylan, "Günün 24 saati telefonum açık. Tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyim" şeklinde konuştu.

Ahmet Sami Ceylan'ın, Merve Kara'yı ziyaretinde, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ve Gülabibey Mahallesi muhtarı Hasan Belli'de hazır bulundu.

Ziyarette Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a, Engellilerin sorunları ve çözüm önerilerinin bulunduğu birde rapor sundu. - ÇORUM

AHMET SAMİ CEYLAN, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 18:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Ceylan'dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye - Son Dakika

Son Dakika

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