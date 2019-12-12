Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi açılmasına onay çıktı.



Büyük şehirlerde bazı üniversite hastanelerinde bulunan özellikli bina ve cihazların yer aldığı Onkoloji Merkezi'nin alt yapısının hazırlanmasına başlanırken, Çorumlular bu tür hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük oranda il dışına gitmekten ve çileden kurtulacak.



Konuya ilişkin bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığı ile yaklaşık bir yıldır yaptıkları yoğun görüşmeler neticesinde Çorum'a Onkoloji Merkezi kurulmasının onaylandığını açıkladı.



Onkoloji Merkezi'nde kullanılacak yaklaşık maliyeti 2-3 milyon lira arasında olan PET/CT ve diğer radyolojik cihazların Sağlık Bakanlığı'nca temin edileceğini bildiren Milletvekili Ceylan, bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin hastane bünyesinde merkez için yer temini sağlayacaklarını dile getirdi. Ceylan, merkezin özellikli bir binaya kurulacağını, bunun için hastane bahçesinin değerlendirilmesinin söz konusu olabileceğini kaydederken, hastanenin hekim alt yapısının merkezin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu söyledi.



Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 2020 yılının ilk yarısında hizmete sunulması hedeflendiğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Merkezimiz Çorumlu hemşehrilerimizle birlikte bölge halkına sağlık hizmeti verecektir. Çorumlular bu tür hastalıklarda şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak, hem maddi hem da manevi olarak çile ve külfete katlanmak durumunda kalmayacakladır. Kendi memleketlerinde sağlık hizmetini hizmeti alacaklardır. Hemşehrilerimize önceden verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. - ÇORUM