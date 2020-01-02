Milletvekili Çilez, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Çilez, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Milletvekili Çilez, 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 2019 yılını değerlendi, 2020 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Milletvekili Çilez, 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 2019 yılını değerlendi, 2020 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Çilez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Amasya bölgesi için verimli geçtiğini, gerek kamu gerekse özel sektörde yüz güldüren faaliyetlerinin hayata geçirildiğini söyledi.

Geçen yıla ait iyi olanları heybelerine koyduklarını, emin adımlarla 2020'ye girdiklerini anlatan Çilez, şöyle devam etti:

"2019 Mart ayında yerel seçimler sıkıntısız şekilde yapılmış, Amasyalı hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olan belediye başkanlarımız görevlerine başlamışlardır. Amasya Tamimi'nin 100. yılı dolayısıyla ülke çapında ses getiren etkinlikler yapılmıştır. TBMM'de ise değişik vesileler ile Amasya'mızın adı gündemde tutulmuştur. Her hafta sonu, verdiğimiz söz üzere Amasya'mıza geldik. Hemşehrilerimizin bize verdiği yetkiyi milletimiz için kullandık. Gerek ilimiz gerek ülkemiz gerekse davamız adına yapılacak her işi yaptık, söylenecek her sözü söyledik."

Yeni yılın ilk günlerinde millet olarak kendilerini heyecanlandıran, ümitlerini artıran gelişmeler yaşadıklarını vurgulayan Çilez, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın dirayeti ve azmi, bizlerin yolunu aydınlatan ışık olmaktadır. Libya ile yapılan sözleşmeler, Akdeniz'deki hak ve hakimiyetimiz açısından çok önemlidir. Kanal İstanbul Projesi ve yerli otomobil üretiminin başlatılması ise ülkemizin önündeki Büyük Türkiye hedefine bizi daha da yaklaştıran işlerdir. Bu heyecan ve şevkle milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, saygı temelinde ve demokrasimizin verdiği güçle, sağlıklı huzurlu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çilez, 2019 yılında Müslüman kanının oluk oluk aktığı, Doğu Türkistan, Arakan, Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Yemen'de gözyaşının dinmediğini aktaran Çilez, "Türkiye'de ise PKK, DHKP-C, DEAŞ, YPG gibi terör örgütleri ile çok büyük mücadele verildi. 2020 yılında terörün kökü kazınacaktır." dedi.

Milletvekili, Hasan Çilez, AK Parti, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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