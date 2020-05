Milletvekili Çilez'den koronavirüs değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Ülkemiz Kovid-19 salgınıyla alakalı çok mesafe aldı ama maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymakta hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız." dedi.

Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı olsa bile evde kalmaları gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına hassasiyet gösterilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Çilez, "Türkiye olarak oldukça başarılı bir çalışma yürütüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyorduk. İşte devletimiz de insanını yaşatmak için tüm kurum ve kurulları ile beraber teyakkuz halinde. Sağlık Bakanlığımız dünyaya örnek teşkil edecek şekilde tüm halkımızın takdirini kazanarak koronavirüs salgınında çok önemli başarılar elde etti. Ülkemiz Kovid-19 salgınıyla alakalı çok mesafe aldı ama maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymakta hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. Bunun aşısı, ilacı bulunana kadar 'normale döndük' diyemeyeceğiz." dedi.

Koronavirüsle mücadelenin sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarının olduğuna dikkati çeken Çilez, şunları kaydetti:

"Salgının sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutu olacak. Sosyal boyutunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal hizmet merkezleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ve vefa grupları aracılığıyla her eve, her kapıya, her ihtiyaç sahibine ihtiyacı ne ise onu götürerek başardık. Ekonomik boyutunda da bankalarımızın esnafımıza vermiş olduğu paketler bir bir açıklandı. Bununla alakalı da iyi gelişmeler oldu. Birçok esnafımıza, iş adamlarımıza ve çalışamayan işçilerimize bu noktada elimizi uzattık. Sağladığımız imkanlar piyasalarımızı bir nebze olsun rahatlattı."