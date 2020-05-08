Milletvekili Çilez, dezenfektan ve maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova'da halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı tek tek dolaşan Çilez, vatandaşlardan Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgelere uymalarını isteyerek, dezenfektan ve maske verdi.

Çilez, gevşeme göstermeden mücadeleye devam ederek bu işin üstesinden gelineceğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadelenin süreklilik arz eden bir iş olduğunu vurgulayan Çilez, "Devletimiz tüm kurumlarıyla milletinin hizmetindedir, bununla gurur duyuyoruz. Dünyada hiçbir devlette görülmeyen gayreti devletimiz gösteriyor. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın her biri bu sürecin baş kahramanlarıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet merkezi çalışanlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla büyük gayret gösteriyorlar." dedi.

Çilez, daha sonra ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.