Milletvekili Çilez Esnafla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, memleketi Merzifon'da yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez
, memleketi Merzifon
'da yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
Çilez, AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı İbrahim İncekul ve partililerle ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, yerel seçimler için destek istedi.
Amasya ve ilçelerinde her zaman iç içe oldukları hemşehrileriyle buluşup gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini ifade eden Çilez, "Yerel seçimler gerçekten önemli. İnşallah 31 Mart'ta da var olan birlik ve beraberliğe, dayanışmaya sahip çıkmaya ve AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırmaya, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Merzifon Belediye Başkan adayı İncekul da yerel seçim çalışmaları kapsamında sahaya indikten sonra, ilçe halkıyla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, hemşehrilerinin kendilerine gösterdiği yoğun ilgi ve teveccühe teşekkür etti.
Esnaf ziyaretlerine AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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