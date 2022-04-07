Milletvekili Çilez Merzifon OSB fidanlığında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fidanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çilez, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 19 Mart'ta Merzifon OSB'de çalışan her bir işçi için bir fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Devletin sağladığı teşviklerle yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon OSB'de işçilere de yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Çilez, şunları kaydetti:

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Yaptığımız hamleler, projeler çok güzel gidiyor. Çevre hassasiyetimiz üst noktada. Organize Sanayi Bölgemizi ağaçlandırmak için Amasya Bölge Müdürlüğümüz ile istişarelerde bulunduk. Her bir işçimiz için bir fidan dikme istediğimizi ilettik. Yapılan planlama ve proje çalışmalarının ardından 19 Mart'ta Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla 6 bin 484 işçimiz için 6 bin 484 fidanı toprakla buluşturduk. Allah hepimizi bir dikili ağacı olanlardan eylesin. Türkiye'nin, Amasya'nın, Merzifon'un daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Çilez, Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan, lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konumdaki Merzifon OSB'ye 112 Acil Yardım İstasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi kazandırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Milletvekili Çilez'e incelemelerinde AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu eşlik etti.