Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti

14.02.2021 11:33
Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti, System.String[]

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çilez ve Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Havza Belediyesi makam şoförü Altınışık'ın ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Çilez, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Demir de Altınışık'ın eşi ve çocukları ile Yeşialan Mahallesi Muhtarı olan amcası Şerif Altınışık ile görüşerek, "Havza için emek vermiş değerli kardeşimizin erken vefatı bizleri de derinden üzdü. Her zaman sizlerin yanındayız. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


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