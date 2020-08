Milletvekili Çokal'dan AK Parti Korkuteli teşkilatına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinin Korkuteli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Milletvekili Çokal ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'ye geçtikten sonra tüm teşkilatları gezerek tanıştığını söyledi.

Bugünkü durağının ise Korkuteli olduğunu belirten Çokal, sıcak karşılamalarından dolayı AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve parti üyelerine teşekkür etti.

İlçe Başkanı Sancaktar ise Çokal'a "Evinize, partinize hoş geldiniz." dedi.

Çokal'ın salgın dolayısıyla ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Sancaktar, "Pandemi döneminde vekilim gelmek istedi ama o dönem nasip olmadı. Bugüne nasipmiş. Ancak gönlünün her zaman bizimle Korkuteli ile olduğunu biliyoruz. Nasıl Sayın Bakanımızın İl Başkanımızın diğer milletvekillerimizin diğer ağabeylerimizin ablalarımızın peşinden gittiğimiz gibi bundan sonra da Tuba Hanım bizim ablamızdır. Korkuteli'mizin her zaman baş tacıdır. Her zaman burada bir evi vardır." diye konuştu.

Ziyaretinde Çokal'a, AK Parti Korkuteli Koordinatörü Muammer Ak eşlik etti.