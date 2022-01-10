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Milletvekili Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Milletvekili Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2022 14:17
Milletvekili Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, her koşulda toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı adına fedakarlıkla mesleğini ifa eden gazetecilerin üstlendikleri bu misyonu ilkeli ve tarafsız şekilde yürüttüğünü belirtti.

Basının, demokratik her ülkede demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiğinde toplumsal kalkınma ve gelişmeye değerli katkılar sunduğunu ifade eden Cora, "Ülkemiz ve milletimizin menfaatlerini koruyup kollayacak haberlere imza atan, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden, şehrimizin her alanda gelişimi, insanımızın refahı için gayret sarf eden basın mensuplarımızın emeklerinin değerinin bilincinde olunarak, çalışma koşullarını kolaylaştırmak hepimizin görevi olmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Cora, teknolojinin hızla gelişmesi, bilgiye ivedi bir şekilde ulaşılması, haberlerin hızlıca yayılması ile birlikte günümüz gazetecilik mesleğinin de bu değişimden etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bilgi çağında basın mensuplarının kamu yararı gözeterek doğru ve eksiksiz olarak kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları haberler oldukça önemli. Özellikle sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması ile birlikte bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır."

AK Parti olarak sosyal medya alanındaki kara propaganda açısından yapılması gereken düzenlemelerle ilgili parlamentoda harekete geçtiklerini aktaran Cora, şunları kaydetti:

"Bugün bakıldığında Avrupa'da, Amerika'da ortak düşman sosyal medyadaki dezenformasyon. AB'nin dezenformasyon ile mücadele anlamında yürüttüğü bu çalışmaların yasal zeminini şu anda inceliyoruz. Bu incelemelerimiz tamamlandığında yine Avrupa'yı temel alarak dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz. Burada tam da özgürlüklerin rahat bir şekilde kullanabilmesi, kişisel verilerin korunmasından özel hayatın dokunulmazlığına, kişi haklarının korunmasından insanların özel hayatlarına dönük yapılan dezenformasyona bir çözüm bulma çabasında şu anda dünya. Biz de bu çabaların bir yerinde yapılan düzenlemeleri örnek alarak bir benzer düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

AK Parti olarak her zaman basının sorunlarında yapıcı bir politika izlediklerini belirten Cora, "AK Parti olarak özgür ve bağımsız bir basının her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Trabzon'da görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Gazeteciler Günü, Milletvekili, Trabzon, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Cora, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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