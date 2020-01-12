Milletvekili Cora ziyaret ve temaslarda bulundu - Son Dakika
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Milletvekili Cora ziyaret ve temaslarda bulundu

6 saat önce

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) ve İçmimarlar Odası'nı ziyaret etti.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) ve İçmimarlar Odası'nı ziyaret etti.

Cora, ASRİAD Trabzon Şube yönetimi ile bir araya gelerek, Başkan Mustafa Güney ve yönetim kurulu üyelerinden derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapılan toplantıda ülkedeki ekonomik ve siyasi gelişmeler konusunda bilgi veren Cora, " Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş sanayi altyapısı ve yenilikçi ARGE çalışmaları ile her sorunu aşacak bir potansiyele ve tecrübeye sahiptir." dedi.

Daha sonra İçmimarlar Odası Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Cora, Oda Başkanı Muhittin İnce ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Cora, gerek istihdam alanındaki engellerin kaldırılması gerekse mesleki faaliyet ve çalışma alanlarının netleştirilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu sorunların çözümüne dair yapılacak çalışmalarda kendilerine her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Cora, önceki gece Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın içinde bulunan Meydan Çevik Kuvvet Bekleme Noktası'nda nöbet tutan polisleri de ziyaret etti.

Polislerle sohbet eden Cora, "Şehrimizin güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden vatanı için nöbet tutan kardeşlerimiz ile sohbet ettik. Allah onlara güç kuvvet versin. Ayaklarına taşa değdirmesin." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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