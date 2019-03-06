Milletvekili Demir'den Engelli Gence Ziyaret

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
, kendisini sosyal medyadan davet eden bedensel engelli genci ziyaret etti.
Milletvekili Demir, Ortaca
ilçesinde yaşayan, engeline rağmen teknolojik imkanları çok iyi kullanmasıyla çevresinde tanınan distoni (istemsiz kas hastalığı) hastası Burak Erdoğan
'ı AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ve eğitim aldığı kurumun müdürü Eylem Tan
ile evinde ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Milletvekilimizi çok seviyorum. Kendisine şiir yazdım. Ziyaretinizle beni çok mutlu ettiniz. Hayallerimden biri buydu." diye konuştu. Osmanlıca
öğrendiğini, çevresindeki arkadaşlarına da bu dili öğretmeye başladığını ifade eden Erdoğan, şiirlerinin yer aldığı yayınları da Demir'e gösterdi.
Demir, Erdoğan'ı takip ettiğini, başarılarıyla çevresine örnek bir genç olduğunu belirterek, "Burak kardeşimizin başarıları, yaşama sevinci, azmi hepimize örnek olması gereken bir olgu. Engelini kabullenmiş, ancak bunu bir sorun olarak görmeyip, aşarak kendisi gibi arkadaşlarına adeta rehber olmuş. Kendisini tanımaktan çok mutlu oldum." dedi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.