Milletvekili Demirbağ, Palu'da çalışmaları inceledi

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Palu'ya giderek belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, programları kapsamında Palu ilçesine gitti. İlçede Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Demirbağ, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Demirdağ daha sonra, Kalekent ve Esentepe mahallelerinde gerçekleştirilen yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan kaldırım ve tretuvar işlemlerini de yerinde inceledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Elazığ da çeşitli programlara katılıyoruz, yine geçtiğimiz gün Diyarbakır da HDP önünde çocuklarını bekleyen Diyarbakır Annelerimizi ziyaret ettik ve onlara destek olduk. Bugünde Palu ilçemizde belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. İl genel meclis üyemiz, ilçe başkanımız, Belediye Başkanımız Bekir Yıldırım bey, yine seçilmiş Başkanımız Efrayim Ünalan bey de bizlere bugün eşlik etti.Palu'ya 8 aydır gelmeyen hemşehrilerimiz burayı gezdiklerinde değişimi daha rahat gözlemlemişlerdir. Kısa süre de güzel işlere imza atılmış ve atılmaya da devam edecek inşallah. Kalekent ve Esentepe mahallelerinde yol çalışmaları gayet başarılı olmuş ve yakın zamanda da asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Bunun yanında iki adet güzel çeşme ve çevresinde dinlenme alanı inşa edilmiş. İnsanlarımız bu yaz mevsiminde burada güzelce vakit geçiriyorlar. Bunun yanı sıra Palu ile Arıcak arasında bulunan yolumuzda da iyileştirme işlemi yapıldı ve burası 8 kilometresinde toplamda kısalmış oldu " dedi.