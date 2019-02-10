Milletvekili Dikbayır, Bayanlarla Buluşma Programına Katıldı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP ile birlikte düzenlenen bayanlar buluşma programına katıldı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP ile birlikte düzenlenen bayanlar buluşma programına katıldı.



İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP ile birlikte düzenlenen bayanlarla buluşma programına katıldı. 500'ün üzerinde bayan ile bir araya gelen Dikbayır, ülke gündemi ile ilgili olarak bayanlara bilgiler verdi.



"Şımarıklığı bitirelim"



Biraz sizlere Ankara'dan bahsedeyim diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Dikbayır, "Ankara'da şöyle bir şımarıklık ve vurdumduymazlık var. Biz ve CHP kanun teklifleri ve araştırma önergeleri veriyoruz. AKP ve MHP tarafından reddediliyor. Asgari ücrette verginin bir kısmı alınmasın dedik. İnsanların hiç olmazsa insanların elektrik faturası çıksın dedik. Hayır dediler. Elektrik, su, doğalgazı en azından yüzde 10 indirimli alsınlar dedik. Hayır dediler. Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm getirelim dedik hayır dediler. Şehit ailelerine TOKİ'den 1 tane ev verelim dedik. İnsanlar evlatlarını vatan için veriyor, bir ev versek ne olur dedik. Buna da hayır dediler. Şimdi sizden bu şımarıklığı bitirmenizi istiyorum. Mevcut hükümete bir sarı kart göstermenizi istiyorum. İnanın o zaman Cumhurbaşkanı çıkacak, Bakanları çağıracak, daha iyi çalışmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.



"Adam gibi adam"



24 haziran'da Hendek'teki bir evladınız TBMM'ne gönderdiniz. Bu kalabalığı bulmuşken bir kere daha teşekkür ediyorum diyen Milletvekili Dikbayır, "Şimdi sıra Hendek'imizi güvenli bir ele teslim etmeye geldi. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener bize şu talimatı verdi. Bir şehri, bir belediyeyi almak için abuk sabuk adamları önümüze getirmeyin. Belediyeleri alacaksanız doğru düzgün, adam gibi adamlarla alın. Allah var Ahmet ağabeyimiz de (İYİ Parti Hendek Belediye Başkan adayı Ahmet Mercan) adam gibi adamdır. Ben sizin yüzünüzü yere düşürmemek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ahmet ağabeyin bu gayretin çok daha fazlasını gösterileceğinden adım gibi eminim. Bu seçimde Hendek'in anahtarını Ankara'ya götüreceğiz inşallah. Bundan sonra da bu insanlar bu şehri nasıl yönetiyor diyecek ve inşallah bu ülkeyi de bizlere teslim edecekler" şeklinde konuştu.



"Kapı kapı dolaşalım"



İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçimlerin çocuklarımızın gelecekleri açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çoluk çocuğumuz için hayırlı işlere vesile olacaksınız.



Sizlerden son olarak bir şey istiyorum. Çok büyük gayrete ihtiyacımız var. Ben sizden sadece oy vermenizi istemiyorum. Kapı kapı dolaşıp, çocuklarımız için, torunlarımız için bir şeyi başarmak zorundayız. Eşiniz, dostunuz, komşunuz, sülaleniz herkesten oy istemenizi istiyorum. Ne olur bize destek olun. Bu işi bitirelim Hendek de rahat bir nefes alsın ülkemiz de" dedi. - SAKARYA

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