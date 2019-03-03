Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dikbayır'da Sakaryaspor Mesajı

Milletvekili Dikbayır'da Sakaryaspor Mesajı

42 dakika önce

Sakaryaspor'un Amedspor ile oynadığı maçta futbolcuların darp edilmesi sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bir açıklama yaptı.

Milletvekili Dikbayır'da Sakaryaspor Mesajı, System.String[]
Sakaryaspor'un Amedspor ile oynadığı maçta futbolcuların darp edilmesi sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakaryaspor'un Diyarbakır'da uğradığı saldırıları kınadı. Dikbayır paylaşımında, "Futbolcularımızı sahada adeta doğrayarak yaralanmalarına neden olan futbolcu görünümlü provokatörleri, tribünlerde her türlü taşkınlığı yapan sözde taraftarları ve tüm bu olaylara seyirci kalan hakemleri esefle kınıyoruz. Oysa spor, bütün bu çirkin olayların aksine, centilmenlik ve dostluk içerisinde yapılması gereken bir faaliyettir. Sporu başka mecralara çekme gayretine kesinlikle fırsat verilmemelidir. Diğer yandan da Rahmetli Emniyet Müdürümüz, Hemşehrimiz Gaffar Okkan'ın şahadetinden bugüne kadar geçen zamanda, bugünkü duruma neden ve nasıl geldiğimiz de sorgulanmalıdır. O gün Okkan'ımızı şehit eden zihniyetin, bugün bir spor müsabakasında gerçek yüzünü nasıl gösterdiğine de bir kere daha şahit olduk. Bugün bir spor müsabakasında, yarın başka bir platformda, kimse bizi birbirimize düşman edemeyecek" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

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