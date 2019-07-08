Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'den Başkan Yardımcısı Tohumcu'ya ziyaret
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Milletvekili Dülger'den Başkan Yardımcısı Tohumcu'ya ziyaret

27 dakika önce

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Dülger'den Başkan Yardımcısı Tohumcu'ya ziyaret, System.String[]
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki hafta Kilis Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Tohumcu'ya Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika
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