Milletvekili Dülger'den Başkan Yardımcısı Tohumcu'ya ziyaret
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AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Önceki hafta Kilis Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Tohumcu'ya Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi
Dülger tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger
'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS
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